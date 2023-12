Die Proteste der Landwirte gegen die Sparpläne der Ampelkoalition in Berlin erreichen nicht nur die Hauptstadt, sondern auch den Landkreis Rottweil.

Die Demonstrationen erreichen am Montag in Berlin mit einer Kundgebung am Brandenburger Tor wohl ihren bundesweiten Höhepunkt. Da nicht alle Landwirte nach Berlin reisen konnten, sind für Montagabend, 17.30 Uhr, zahlreiche regionale Aktionen und Mahnfeuer an viel befahrenen Straßen und der A 81 geplant. Hier sollen die nach Berlin gereisten Kollegen unterstützt und auch regional Präsenz gezeigt werden.

Lesen Sie auch

Im Kreis Rottweil ist das an vier Standorten geplant. Dies ist zum einen an der B 462 bei Dunningen und an der A 81 in Vöhringen, Harthausen/Böhringen und Bergfelden. In Bergfelden wird laut Ankündigung die Landjugend vor Ort sein, denn gerade diese jungen Menschen, für die die Landwirtschaft eigentlich die Zukunft sein solle, seien von den Beschlüssen der Regierung stark betroffen.