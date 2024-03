1 Für heiße Tanzrhythmen ist wieder unter dem Motto „SWR3 goes Clubbing“ im Atrium der Volksbank gesorgt. Foto: Rainer Bombardi

Die Party steigt am Samstag, 27. April, in der Villinger Innenstadt. Die begehrten Eintrittskarten gibt es an diesem Samstag in der Rietstraße.









Tanzen und feiern für einen guten Zweck, das ist bei der zweiten Lionsnight am Samstag, 27. April, ab 21 Uhr in vielen Locations in der Villinger Innenstadt angesagt. Karten bieten Mitglieder des Lionsclubs Villingen-Schwenningen Mitte am Samstag, 23. März, von 10 bis 14 Uhr an einem Stand in der Rietstraße am Durchlass zum Münsterplatz an.