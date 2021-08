1 Die Lehramtsanwärterinnen haben es geschafft.Foto: Bertrand Foto: Schwarzwälder Bote

Seminar Albstadt: Lehramtsanwärter beenden ein ungewöhnliches Vorbereitungsjahr

Albstadt. Der "Premiumwanderweg" der Lehramtsanwärter am Seminar Albstadt ist mit einem eindrücklichen Examen zu Ende gegangen: In einer Feierstunde wurden die 70 Lehramtsanwärter mit der Zeugnisübergabe durch Seminardirektor Christoph Straub verabschiedet.

Seit 1. Februar 2020 unterrichteten die Lehramtsanwärter an Grundschulen in den Landkreisen Sigmaringen, Reutlingen, Tübingen und Zollernalb in einem dualen System. Parallel dazu erhielten sie am Albstädter Seminar ihre pädagogische, fachdidaktische und schulrechtliche Ausbildung. Die Coronavirus-Pandemie hatte sie in ihrem Vorbereitungsdienst außerordentlich herausgefordert. Kurzfristig mussten neue Unterrichtsformate umgesetzt werden, was den Junglehrern in ihrer schulpraktischen Ausbildung ein hohes Maß an Flexibilität abverlangte. Mit viel Engagement und Ideen, vor allem im kindgerechten digitalen Lehren und Lernen, hätten sie sich an ihren Schulen eingebracht und bewährt, so Straub.

Die Einstellungssituation indes ist hervorragend: Alle, die eine Stelle antreten wollen, werden angestellt. Ein Teil der Absolventen wird bereits vor dem Beginn des neuen Schuljahres im Rahmen des Programms "Lernbrücken" tätig sein. Das Projekt der Landesregierung ermöglicht Schülern Lerndefizite, die im Fernunterricht entstanden, aufzuholen.

Straub würdigte die bemerkenswerte Arbeit der Junglehrer und betonte, dass sie stolz auf ihr Examen sein können, das in ihrer Biografie eine bedeutsame Zäsur sei. Die Langzeitbewährung im Beruf werde noch ausstehen, über Jahrzehnte hinweg mit Energie, Leidenschaft und pädagogischem Geschick in der Schule zu wirken.

Thomas Straub, stellvertretender Seminarleiter, beleuchtete die künftige Rolle der Lehramtsanwärter, die nun als examinierte Lehrer durchstarten. In der Begleitung der Kinder gehe es darum, sie neugierig zu machen, sie zum Fragen und eigenem Nachdenken anzuregen.

Stellvertretend für die Absolventen dankten die Seminarsprecher Mareike Mößmer und Markus Peer den Leitern, dem Ausbilderteam und der Verwaltung für die kompetente Begleitung im Vorbereitungsdienst. In Anlehnung an eine Broschüre der Albstädter Premium Wanderwege, die alle zum Auftakt ihres Vorbereitungsdienstes von der Stadtverwaltung erhalten hatten, blickten sie in originellen Metaphern zurück auf die Tour durch den Vorbereitungsdienst, die einer anspruchsvollen Wanderung ähnele. Sie erinnerten an herausfordernde Anstiege, beglückenden Erfahrungen und Begegnungen. Die Fachleiter Katja Boß und Peter Winniger sorgten mit Songs zur Gitarre für Unterhaltung. Den Schlussakkord der Feier setzte das Musikensemble der Lehramtsanwärter unter der Regie von Peter Winniger. In einer als Lied inszenierten, emotional geprägten Videobotschaft wurden die Referendare verabschiedet.