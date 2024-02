Landesparteitag in Rottweil: Wirbel um Zimmer für die AfD geht weiter – Booking.com reagiert

1 Einige Zimmer wurden im Zusammenhang mit dem AfD-Landesparteitag bereits storniert. Foto: DragonImages, guukaa - stock.adobe.com; Montage: Holweger

Nach dem die Initiative „Aufstehen gegen Rassismus Offenburg“ Rottweiler Hotels dazu aufgerufen hatte, Zimmer zum AfD-Landesparteitag zu stornieren, reagiert Boooking.com auf die Stornierungen und die AfD erstattet Strafanzeige gegen die Initiatorin.









Stornierungen und kritische Hinterfragung von Hotelbuchungen zum Landesparteitag der AfD, dazu hatte die Initiative „Aufstehen gegen Rassismus Offenburg“ Rottweiler Hotels in einer Mail aufgerufen. Der außerordentliche Landesparteitag ist am 24./25. Februar in Rottweil geplant. Und den Teilnehmern, so das Begehren der Initiative, sollten möglichst keine Unterkunft gewährt werden.