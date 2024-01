Landesparteitag in Rottweil: Keine Zimmer für die AfD?

1 Im Juni hatte es bei einer AfD-Veranstaltung in Rottweil vor der Stadthalle eine Gegendemonstration gegeben. Foto: Günther

In einem Aufruf fordert die Gruppe „Aufstehen gegen Rassismus Offenburg“ Rottweiler Hotels auf, Buchungen zum AfD-Landesparteitag in Rottweil kritisch zu hinterfragen oder zu stornieren. So reagieren die Rottweiler Hotels auf diesen Aufruf.









Link kopiert



Nur noch vereinzelt gibt es buchbare Zimmer oder Ferienwohnungen am Samstag, 24., und Sonntag, 25. Februar, in der Rottweiler Umgebung. An diesem Wochenende findet in der Rottweiler Stadthalle ein Landesparteitag der AfD Baden-Württemberg statt. Die Gruppe „Aufstehen gegen Rassismus Offenburg“ hat nun in einer E-Mail Hotels dazu aufgerufen, die Buchungen an diesem Wochenende kritisch zu hinterfragen und im Zweifel auch zu stornieren.