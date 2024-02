Der Landesparteitag der AfD in Rottweil soll am kommenden Wochenende, 24. bis 25. Februar, stattfinden. Das „Bündnis für Demokratie und Vielfalt“ will mit Veranstaltungen dagegen Haltung zeigen.

Unter dem Motto „Rottweil bleibt bunt und vielfältig“ zeigt das „Bündnis für Demokratie und Vielfalt“ am nächsten Wochenende in Rottweil Flagge gegen den Landesparteitag der AfD.

Verschiedenste Vertreter mit dabei

Der Zusammenschluss von Parteien, Verbänden, Vereinen und Gruppierungen aus Rottweil und der Region lädt am 24. und 25. Februar zu einer Kundgebung am Samstagvormittag und einem Kulturfest in der Rottweiler Innenstadt – für eine pluralistische, demokratische Gesellschaft und gegen Rechtsextremismus. Das Kulturfest findet Samstag ab 16 Uhr bis nachts und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr statt.

Kundgebung verschiedenster Vertreter

Die angemeldete Kundgebung beginnt am Samstag, 24. Februar, um 9.30 Uhr auf dem Festplatz neben der Stadthalle in Rottweil und dauert bis 12 Uhr. Auf der Bühne werden Vertreter unterschiedlicher Verbände, Parteien und Vereine des Bündnisses sprechen. Kundgebungsteilnehmer werden gebeten mit dem Öffentlichen Nahverkehr, zu Fuß oder Fahrrad anzureisen.

Alle öffentlichen Parkplätze in der Nähe des Festplatzes sind während der Kundgebung nicht zugänglich. Ausweichmöglichkeiten bieten sich auf öffentlichen Parkplätzen der Stadt (https://www.tourismus-rottweil.de/die-planung/anreise-parken) oder bei den Schulen in der Heerstraße (Fußweg ca. 20 min).

Kulturelle Aktionen zelebrieren die Vielfalt

Kulturfest zeigt Vielfalt

Ab 16 Uhr zeigen Kulturschaffende aus Rottweil und Baden-Württemberg mit unterschiedlichen kulturellen Aktionen an verschiedenen Orten in der historischen Innenstadt, wie bunt und vielfältig und lebendig Rottweil ist. „Rassismus, Ausgrenzung und Hetze haben bei uns keinen Platz. Das bringen wir mit einer Vielzahl kultureller Aktionen klar zum Ausdruck, unterstreichen die Veranstalter.

Geplant sind an beiden Tagen Lesungen, Kabarett, Konzerte unterschiedlicher Ensembles aus den Bereichen Klassik, Rock und Pop, Kunstaktionen und Mitmachworkshops in unterschiedlichen Lokalitäten, darunter Zimmertheater und Heilig-Kreuz-Münster sowie Predigerkirche. Sonntag spielen auf einer großen Bühne in der Oberen Hauptstraße durchgehend Bands von 11 bis 18 Uhr.

Alle Detailinformationen zu einzelnen Locations und Mitwirkenden sind unter www.rottweilbleibtbunt.de gelistet.