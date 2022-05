Kurioses in Schiltach

2 Wer es bis zur Versorgungsstation geschafft hat, hat Halbzeit. Foto: Sum

Schiltach ist seit Kurzem um eine Attraktion reicher: Die Obere Bahnhofsbrücke wurde zum Barfuß-Pfad ernannt. Wer hinter der Aktion steckt, ist nicht ersichtlich.















Schiltach - Mehrere Plakate an der Bahnhofsbrücke weisen auf den "Schiltacher Barfuß-Pfad" hin und versprechen ein "prickelndes Erlebnis". Wohl eine Anspielung auf den Belag des Fußgängerwegs auf der Brücke, der vor einiger Zeit erneuert wurde und für ziemliche Diskussionen gesorgt hatte. Gingen Schiltacher und Touristen einst über Holz, laufen sie seit der Sanierung über Gitterrost – was barfuß eine ziemlich "stupflige" Angelegenheit sein dürfte.

Versorgungsstation in der Mitte

Die Initiatoren jedenfalls haben sich mächtig ins Zeug gelegt und sogar an eine Versorgungsstation in der Mitte gedacht: Dort motivieren sie und machen "nur Mut – die Hälfte ist geschafft". Außerdem gibt’s eine Schmerzsalbe, Pflaster und Mullbinde. Dass sie das Ganze mit einem Augenzwinkern sehen, wird an ihrem Abschlusssatz deutlich: "Wo der Spaß aufhört, beginnt der Humor."