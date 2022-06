2 Bereits im Alter von 21 Jahren besitzt Thomas Bader von der Sportfliegergruppe Schwenningen eine Kunstfluglizenz und ist zudem Deutschlands jüngster Segelfluglehrer. Foto: Schimkat

Auf den ersten Blick scheint es, als würde er mit seinem Flugzeug abstürzen. Doch was Thomas Bader von der Sportfliegergruppe Schwenningen regelmäßig in der Luft praktiziert, ist Kunstflug der Extraklasse. Wie ist er zu dieser ungewöhnlichen Leidenschaft gekommen?















VS-Schwenningen - Beim Benefizfest zugunsten des Hagelabwehr-Vereins am Flugplatz Schwenningen am 7. Mai staunten die rund 1000 Besucher nicht schlecht: Nachdem der Hagelflieger und kurz darauf das Fürstenberg-Fallschirmteam sicher gelandet waren, schnellten die Köpfe wieder in den Nacken mit Blick in den Himmel: Dort raste Thomas Bader mit seinem einsitzigen Kunstflug-Tiefdecker unter den Wolken, stieg senkrecht in die Höhe und – "stürzt er ab?" reagierten die Zuschauer erschrocken. Nein, das gehörte zu seinem Kunstflugprogramm, denn für Bader war es ein "Übungsflug", darauf konnte man nicht kommen. Aber sichtbar erleichtert waren die Zuschauer, als er sicher landete und zum Hangar rollte. Großer Applaus war ihm sicher.