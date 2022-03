1 Fluglärm befürchtet Haigerlochs Bürgermeister Götz bei einem KSK-Übungsgelände in Geislingen. Foto: ©pict rider_AdobeStock.com

Das bei Geislingen geplante Übungsgelände für das Kommando Spezialkräfte (KSK), eine Elite-Einheit der Bundeswehr, schlägt Wellen bis nach Haigerloch.















Haigerloch - Er sei auf das Thema von Bürgern angesprochen worden, so Götz am Ende der Gemeinderatssitzung am Dienstag. Der Bürgermeister ärgerte sich ein wenig darüber, dass er – so wie viele andere auch – von dem geplanten Übungsgelände für Fallschirmspringer beim Geislinger Waldhof nur aus der Presse erfahren hat und nicht direkt informiert worden ist.

Götz befürchtet Fluglärm über Haigerloch

Zwar liegt der Waldhof zwischen Geislingen und Dormettingen etwa 15 Kilometer Luftlinie von Haigerloch entfernt, das Städtle dürfte aber in der Einflugschneise für Transportflugzeuge liegen, die dort Fallschirmspringer absetzen. Angeblich sind 120 Übungstage vorgesehen und ob es bei Überflügen über Haigerloch bei einem "Brummton" von 45 Dezibel bleibt, bezweifelte der Bürgermeister. Auch die US-Streitkräfte sollen das Gelände anscheinend für Übungszwecke nutzen.

In den Gesprächen, die er mit besorgten Bürgern geführt habe, sei bereits die Rede von einer Bürgerinitiative gewesen, so Götz weiter. Er bat den Haigerlocher Gemeinderat deshalb, sich bis zu seiner nächsten Sitzung am 7. März zu diesem Thema Gedanken zu machen, damit man sich als Kommune zum KSK-Übungsgelände positionieren könne.