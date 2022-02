1 Soldaten des Kommando Spezialkräfte Foto: Murat

Soldaten wurden hierzulande lange Zeit ignoriert, manchmal angefeindet. Vor allem das in Calw stationierte Kommando Spezialkräfte hat schwere Zeiten hinter sich. Angesichts des Kriegs in der Ukraine dürften nun hingegen viele Menschen froh sein, dass es sie gibt. Unser Autor hat eine klare Meinung zum Thema.















Calw - Plötzlich ist alles anders: Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine sind Jahrzehnte des Friedens Geschichte. Es herrscht wieder Krieg in Europa – und die Bundeswehr soll mit milliardenschweren Investitionspaketen zu einer der "schlagkräftigsten Armeen" des Kontinents aufgerüstet werden, wie Finanzminister Christian Lindner bekräftigt. So bedrohlich es klingt, so abstrakt bleibt es für die meisten Menschen – außer für jene, die direkt betroffen sind: die Soldaten. Und für deren Angehörige oder Freunde.