1 Meghan bleibt bei den Kindern, Harry will an der Zeremonie teilnehmen (Archivbild). Foto: IMAGO/Cover-Images

Monatelang wurde spekuliert, nun steht es fest: Harry kommt zur Krönung seines Vaters, Meghan will offenbar bei den Kindern in Kalifornien bleiben.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Prinz Harry wird ohne seine Frau Meghan an der Krönung seines Vaters König Charles III. teilnehmen. Man freue sich, die Teilnahme von Prinz Harry zu bestätigen, hieß es am Mittwochnachmittag aus dem Buckingham-Palast. Herzogin Meghan werde jedoch mit den beiden Kindern des Paares - Prinz Archie und Prinzessin Lilibet - in Kalifornien bleiben.

Über die Teilnahme von Harry (38) und seiner Familie hatte es monatelange Spekulationen gegeben. Das Verhältnis zu den Royals ist nach zahlreichen Vorwürfen enorm angespannt.

Die Krönung von König Charles (74) und seiner Frau Camilla (75) wird am 6. Mai in der Londoner Westminster Abbey stattfinden.