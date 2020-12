Kreisimpfzentrum in Rottweil Jetzt hängt alles an der Impfstoff-Lieferung

Die Terminvergabe für das KIZ ist aktuell noch nicht angelaufen, erklärt das Landratsamt. Denn noch sei unklar, wie viele Menschen überhaupt geimpft werden können. Während das Landratsamt in der Planung davon ausging, dass die logistischen Abläufe die Impfung von 500 bis 700 Menschen täglich möglich machen sollen, hängt nun alles am Impfstoff.

Biontech-Impfstoff kommt

Zu Beginn sei vorerst nur der Biontech-Impfstoff verfügbar. Allerdings könnten verlässliche Angaben zu den Impfstoffmengen derzeit noch nicht gemacht werden, erklärt die Kreisverwaltung. "Es ist davon auszugehen, dass die ersten Lieferungen eher gering ausfallen werden", so die recht ernüchternde Einschätzung.

Nur zentrale Vergabe

Steht die Zahl dann fest, ist eine Impfung im Rottweiler Impfzentrum nur mit Termin möglich. Diese wird laut Landratsamt telefonisch über die zentrale Telefonnummer 116 117, per Web unter www.impfterminservice.de oder per App möglich sein. Dabei werden gleich die Termine für Erst- und Zweitimpfung vergeben. "Eine Terminvereinbarung über das Kreisimpfzentrum selbst ist nicht vorgesehen", wird betont. Auch die Hausärzte spielen in dieser ersten Impfphase bei der Vergabe keine Rolle.

Klar ist außerdem, dass zunächst nur für Bürger der ersten Priorisierungsgruppe Termine vergeben werden. Wer erst später dran ist, kann nicht schon im Voraus buchen. Die Terminvergabe hänge "generell an der Impfstofflogistik". Heißt: Es muss jeweils geschaut werden, wie viel Impfdosen überhaupt da sind.

Zwei mobile Teams

Zeitgleich zum Impfstart in der Rottweiler Stadthalle sei ab 15. Januar auch der Einsatz von zwei Mobilen Impfteams (MIT) in den Pflegeeinrichtungen geplant. "Die Situation in den Pflegeheimen ist nach wie vor angespannt", heißt es von Seiten des Gesundheitsamts am Montag.

Unterstützung in Sicht

Es seien erneut drei Todesfälle zu verzeichnen, zwei Männer und eine Frau, alle um die 80 Jahre. Es gebe derzeit zumindest "begründete Hoffnung", dass ein mobiles Impfteam des ZIZ Offenburg schon vor dem 15. Januar im ein oder anderen Pflegeheim im Kreis Impfungen vornimmt.

Ältere Menschen außerhalb von Pflegeeinrichtungen sollen direkt im Kreisimpfzentrum geimpft werden. Ob ausnahmsweise eine Impfung zuhause durch ein MIT erfolgen kann, müsse im Einzelfall entschieden werden. Grundsätzlich sei eine Impfung von älteren Menschen daheim aktuell noch nicht vorgesehen. Dies könnte vielleicht später möglich werden, werden die Einsatzteams mit der Arbeit in den Einrichtungen weitgehend fertig sind.

Inzidenz sinkt auf 254,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Rottweil, die vor Weihnachten noch an der 400er-Marke gekratzt hatte, ist nun innerhalb von gut einer Woche auf 254,5 gesunken. Das Landratsamt meldet am Montag 14 weitere Corona-Fälle seit dem zweiten Weihnachtsfeiertag. Über Heiligabend und die Feiertage waren 238 neue positive Testergebnisse registriert worden. Es gelten aktuell 752 Fälle im Kreisgebiet als aktiv.

Wie groß die Nachfrage nach Impfungen ist, zeigt sich übrigens schon jetzt in den Zentralen Impfzentren. Eine Bürgerin aus dem Kreis Rottweil, die für zwei betagte Angehörige einen Termin in Tübingen oder Singen vereinbaren wollte, erhielt online die Auskunft: "Kein Termin gefunden."