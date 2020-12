Kreisweites Impfzentrum Stadthalle Rottweil erhält den Zuschlag

Kreis Rottweil - Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, wird das neue Impfzentrum für den Kreis Rottweil in der Stadthalle Rottweil entstehen. Es soll zum 15. Januar die Arbeit aufnehmen. Die Kreisverwaltung hatte diesen Standort ebenfalls favorisiert. Laut dem Rottweiler Oberbürgermeister Ralf Broß sei die Halle hervorragend geeignet und Rottweil als Kreiszentrum bester Standort.

In einer Ausschusssitzung des Gemeinderats am Mittwoch sagte Broß, man sei froh darüber, den Zuschlag erhalten zu haben. Das bedeutet, dass die Halle für Sitzungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse nicht mehr zur Verfügung steht. Dafür kommen nun verschiedene Mehrzweckhallen im Stadtgebiet in Betracht.