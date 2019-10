Kreis Rottweil Einbrecher spezialisieren sich auf Ziele

Öfter stehen allerdings Vereinsheime im Visier von Einbrechern. Am vergangenen Wochenende brachen Gauner in vier Vereinsheime und eine Halle im Kreis Rottweil ein. Betroffen waren unter anderem Trichtingen, Heiligenzimmern und Harthausen.

Zum Thema Einbrüche in Vereinsheime hat das Polizeipräsidium Tuttlingen in seinem Zuständigkeitsbereich steigende Zahlen verzeichnet. Gab es 2017 noch 130 Überfälle auf Vereinsheime und Gaststätten, so waren es im Jahr darauf schon 152. "Hier ist die Masse größer, man kommt in der Regel leicht in die Gebäude rein, findet jedoch normalerweise nicht viel." Dann ziehe der Täter weiter zum nächsten Vereinsheim, bis die Beute groß genug sei. "Erst neulich wurde auch in Dunningen in ein Vereinsheim eingebrochen", meint Frank.

"Es kommt immer darauf an, worauf ein Täter Wert legt."

Einbrecher haben ihr bevorzugtes Ziel, erklärt der Polizist. "Die Vorstellung vom Täter, der erst in ein Café einbricht, dann in eine Bank und dann ins Privathaus, ist falsch." In Industriegebieten bestehe der Vorteil, dass man dort nachts wohl kaum jemandem begegnet. Das Vereinsheim dagegen sei einfach aufzubrechen. Täter, die bei Nacht Cafés überfallen, suchen nach Geldspielautomaten, und solche, die das Privathaus bevorzugen, wollen die große Beute. "Es kommt immer darauf an, worauf ein Täter Wert legt."

In der dunklen Jahreszeit scheinen alle Arten von ihnen aktiver zu werden. Am vergangenen Wochenende gab es zahlreiche Einbrüche in Wohnhäuser im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Tuttlingen. Vornehmlich betroffen waren Gemeinden im Schwarzwald-Baar-Kreis und Zollernalbkreis. Die Täter nutzten die früh einsetzende Dunkelheit sowie die Abwesenheit der Bewohner aus und verschafften sich durch Einwerfen von Fensterscheiben oder Aufhebeln von Türen und Fenstern Zutritt. Der entstandene Diebstahlsschaden geht in die Tausende.