Kreis Rottweil Neue Mülltonnen zeigen Schwächen

Auf den ersten Blick sind die Tonnen von den alten Modellen kaum zu unterscheiden: Gleiche Farbe, gleiche Form und der neue Chip – das haben Versuche unserer Leser ergaben – lässt sich sogar in von der neuen in die alte Tonne einbauen. Allerdings: In Sachen Stabilität scheint es Unterschiede zu geben, denn einige Tonnen haben bereits bei der ersten Leerung Schaden genommen. Leserfotos zeigt Risse und ganze Ausbrüche des Plastikrandes.