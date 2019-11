Rottweil Müll: Erhöhung der Gebühren sorgt für Kritik

Fabi E. sagt: "Frechheit. Zahlen jetzt schon viel zu viel mit einem Kleinkind mit Windeln. Neue Tonnen schön und gut, bin gespannt ob das dann auch alles einwandfrei läuft auch mit der pünktlichen Abholung." Chris Sanchez kommentiert ironisch: "So eine pünktliche Abholung, wie sie in den letzten Monaten der Fall war, muss man halt auch entsprechend entlohnen und würdigen."

Die Erhöhung um mehr als ein Fünftel stößt vielen gewaltig auf

"In der freien Wirtschaft wäre so etwas undenkbar", so die Meinung von Kai S. "Schlechte Leistung (verspätete oder keine Abholung Müll/Sperrmüll) und dann die Frechheit besitzen, um eine solch hohe Summe die Preise zu erhöhen! Die Verhältnismäßigkeit Preis/Leistung ist nicht mehr gegeben!" Die Erhöhung um mehr als ein Fünftel stößt vielen gewaltig auf. So auch Benjamin T.: "27 Prozent ist völlig überzogen. Das ist eine Frechheit. Da wird der Bürger wieder gemolken bis aufs letzte." Karin K. stört sich zudem an der Qualität der neuen Tonnen. "Die alten Tonnen müssen getauscht werden weil sie bis zu 20 Jahre alt sind.... die neuen Tonnen sind aber der totale Schrott... so dünnes Plastik... die hält sicher keine 10 Leerungen, vor allem der Deckel." Und dass viele Fragen noch ungeklärt sind, zeigen Kommentare wie der von Angela L.: "Haha. Müllvermeidung, wie soll das in einem Mehrfamilienhaus gehen. Das funktioniert nur mit eigener Tonne." Doch es gibt auch andere Stimmen, wie die von Jenny T.: "Anstatt an der Abholung zu meckern und den Leuten, die dafür nix können, nörgelt doch alle mal die Kreisräte an, die da zugestimmt haben. Die Erhöhung trifft leider nicht die Fahrer und Lader, die für ein mickriges Gehalt euren Scheiß abholen! Seid froh das es jemand macht, auch wenn es mal einen Tag später ist!"