Kreis Rottweil Neue Mülltonnen werden demnächst verteilt

Der Austausch der Behälter ist laut Mutz aus vielerlei Sicht sinnvoll. Der Zeitpunkt scheint günstig. "Der Kunststoff ist spröde, die Tonnen teilweise bis zu 20 Jahre alt", so Daniel Großbach vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft. Die normale Nutzungsdauer der Mülltonnen liege bei zwölf bis 15 Jahren. Zudem nehmen die Kosten durch Behälterverluste stetig zu. Höchste Zeit also für etwas Neues.

Überfüllte und defekte Behälter werden dokumentiert

Mit dem neuen System könne man unter anderem sogenannte "Schwarzbehälter", die nicht angemeldet sind, eliminieren. Der entsprechende Chip sitzt unter dem Rand der Mülltonnen. Bei der Leerung wird die Tonne am Heck des Fahrzeugs eingehängt und der Chip gelesen. Dabei wird unter anderem überprüft, ob die Tonne die Berechtigung zur Leerung hat.

Damit könne man die Behälteränderungsdienste automatisieren, das Reklamationsmanagement verbessern, die Abrechnung über die Anzahl der entleerten Behälter vereinfachen und vor allem Besonderheiten bei der Leerung dokumentieren. Dazu zählen beispielsweise überfüllte oder defekte Behälter.

Über ein Touchpanel kann die Fachkraft sofort ein Problem melden. Per Antenne werden die Daten an das Unternehmen übermittelt. Zudem wird die Route des Fahrzeugs dokumentiert. Somit sei jede Tour nachvollziehbar, und man habe verlässliche Daten, so Mutz.

Hoffnung auf weniger Reklamationen

Diese sollen auch zur Grundlage für eine Neukalkulation der Müllgebühren werden, die nach der Aussetzung für zwei Jahre im Frühjahr 2021 erneut Thema wird. "Das Ident-System per Chip ist etabliert und bereits in 30 von 44 Kommunen in Baden-Württemberg Alltag", so Mutz. Für den Verbraucher ändere sich nach dem Austausch der Tonne nichts. Die Behälter sehen identisch aus.

Von der Umstellung erhofft man sich natürlich auch weniger Reklamationen bei den Leerungen, denn mit dem neuen System schickt Alba auch eine neue Fahrzeugflotte auf die Straßen.

Das Unternehmen ist zur weiteren Information über das System bei der Sitzung des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft am Montag, 14. Oktober, ab 15.45 Uhr zu Gast.