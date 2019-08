Kreis Freudenstadt 5G: Initiative will "Mobilfunkbetreiber nicht gewähren lassen"

Gemeinsames Netz aller vier Betreiber gefordert

Noch bei der Novellierung der 26. Bundesimmissionsschutzverordnung hätten SPD, Grüne und Linke in einem Antrag die Herabsetzung der Grenzwerte aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse hinsichtlich der Gesundheit der Bevölkerung eingefordert, was die Mehrheit aus Union und FDP abgelehnt habe, ruft Hans Lambacher in einer Mitteilung für die Bürgerinitiativen in Erinnerung. Heute werde vor lauter Digitalsierungswettbewerb immer mehr draufgesattelt. Im Bundestag hülle man sich in Schweigen, statt sich Gedanken zu machen, inwieweit ein gemeinsames Netz aller vier Mobilfunkbetreiber wie in Schweden besser wäre.

Wie im Deutschen Ärzteblatt (November 2011) veröffentlicht worden sei, stufe die internationale Agentur für Krebsforschung eine Einrichtung der Weltgesundheitsorganisation, elektromagnetische Felder, die auch bei der Nutzung von Mobiltelefonen entstehen, als potenziell krebserregend ein, so Lambacher. Ebenso wiesen Diana Henz vom Institut für Sportwissenschaft an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz und Brigitte König von der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg (Medizinische Fakultät) auf weitere negative Auswirkungen auf die Gesundheit, wie Schwächung der Immunabwehr und Schlafstörungen, hin. Eine Reihe von Hirnforschern wie Manfred Spitzer aus Ulm habe ebenfalls auf negative Auswirkungen, vor allem bei Kindern, hingewiesen. Sie alle würden allerdings von den Lobbyisten der Mobilfunkwirtschaft, aber auch von Politikern aufgrund wirtschaftlicher Interessen verunglimpft und abgewertet, so Lambacher: "Dabei sollte das Vorsorgegebot des Grundgesetzes oberstes Gebot sein!"