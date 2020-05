Kreis Calw Trockenheit setzt den Flüssen zu

Wasserstände könnten weiter zurückgehen

Auch die mittelfristigen Wetterprognosen gehen nur von geringen Niederschlägen aus. Die Wasserstände und Abflüsse könnten deshalb in den kommenden Monaten noch niedriger ausfallen, so die aktuelle Analyse des Landratsamts in Calw. Deshalb seien kritische Zustände für Fische und Kleinlebewesen in den Gewässern nicht auszuschließen. Wasserentnahmen aus den Gewässern verschärften die Situation zusätzlich.