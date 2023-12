Nachdem Presse und Politik bereits am Freitag den frisch eingeweihten Krankenhausneubau in Freudenstadt besichtigen durften, war am Wochenende nun die Öffentlichkeit an der Reihe. Die Menschen strömten in Massen zur Klinik, um am Tag der offenen Tür das nagelneue Gebäude zu bestaunen.