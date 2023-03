1 Noch wüst und leer sieht es aus unter dem Verbindungsteil zwischen Altbau (rechts) und Neubau. Foto: B. Schwarz

Eigentlich war die Eröffnung des Krankenhausneubaus in Freudenstadt für den 24. März geplant. Doch daraus wird nichts. Weil sich die Fertigstellung des Gebäudes verzögert und noch immer vieles nicht funktioniert, muss die Einweihung verschoben werden.









Klaus Michael Rückert und Monique Bliesener zogen am Dienstag spontan die Handbremse. Der Landrat als Aufsichtsratsvorsitzender und die Krankenhaus-Geschäftsführerin verkündeten der Personalversammlung im Krankenhaus, dass es mit der Eröffnungsfeier des Neubaus am 24. März nichts wird. Die Feier wird um ungefähr zwei Monate verschoben.

Dabei besonders peinlich: Mehr als 300 Einladungen für das Eröffnungsfest Ende März sind schon raus. Die können jetzt in den Papierkorb segeln. Für den zweiten Eröffnungstermin um Pfingsten herum gibt es neue Einladungen.

Nicht betriebsbereit

Der Grund für die Terminverschiebung: Der Krankenhausneubau ist noch nicht betriebsbereit. Und wer sich das künftige Krankenhaus im Norden der Stadt zehn Tage vor dem ursprünglichen Eröffnungstermin auch nur von außen anschaut, glaubt das gern. Das Außengelände prägen Wohncontainer und Baustellenklos. Selbst der künftige Eingangsbereich unter dem gerade erst installierten Verbindungsteil zum Altbau gleicht noch einer Kiesgrube. Drinnen sieht es nach Worten von Landrat Rückert wesentlich besser aus. An den großen Umzug vom Alt- in den Neubau, der für Anfang April vorgesehen war und auf den sich die Mitarbeiter vorbereiten, sei jedoch nicht zu denken.

Es fehle noch an vielen technischen Kleinigkeiten, die zwar alle nicht gravierend seien, in ihrer Summe jedoch einen geordneten Betrieb nicht zulassen. Als Beispiel nennt der Landrat nicht oder falsch schließende elektrisch betriebene Fensterjalousien und Türen, „weil ein Kabel nicht angeschlossen ist“.

Verschiebung statt Fake

Auch der neue Computertomograf (CT) und der neue Magnetresonanztomograf (MRT) seien noch nicht betriebsbereit. Rückert: „Eine Eröffnung unter diesen Umständen wäre ein Fake gewesen. Ond des mache mer net.“ Der Landkreis wolle den Gästen bei der Eröffnungsfeier und der Bürgerschaft beim Tag der offenen Tür ein voll funktionsfähiges Krankenhaus präsentieren.

Die Terminverschiebung sozusagen in letzter Sekunde entschied am Dienstag der Bauausschuss des Krankenhaus-Aufsichtsrats bei einer Hausbesichtigung in Anwesenheit des ärztlichen Direktors und des Personalratsvorsitzenden. Als Grund geben Landrat und Geschäftsführerin offiziell „die in den letzten Wochen aufgetretenen sehr problematischen Personal- und Materialknappheiten und unerwartete technische Schwierigkeiten bei der Inbetriebnahme“ an.

Dieser „nicht wirklich erfreuliche Schritt“ sei um so bedauerlicher, da das Projekt bislang weitgehend im Bauzeitenplan lag, meint Rückert. Allerdings war der einstmals für Herbst 2022 angepeilte Eröffnungstermin bereits vergangenes Jahr verschoben worden, da es bei Belagsarbeiten erhebliche Verzögerungen gegeben hatte.

Kostensteigerung erwartet

In der vierjährigen Bauzeit konnten laut Rückert die im Bausektor bekannten Schwierigkeiten wie knappes Personal, Unterbrechungen durch Corona, explodierende Preise und fehlendes Material ganz gut gemeistert werden. Auch mussten aus Leistungsgründen für sieben Gewerke Ersatzfirmen gefunden werden.

Die ursprünglich auf rund 85 Millionen Euro angesetzten Baukosten werden sich nach Worten von Rückert unter diesen Umständen vermutlich um „nicht wesentlich über zehn Prozent“ erhöhen. Noch könne er dies nicht genau beziffern, „aber zehn Prozent wären in der heutigen Zeit ein Superergebnis“.