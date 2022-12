1 Der Gesundheitscampus in Calw befindet sich derzeit im Entstehen. Die Bürgerinitiative fürchtet um dessen Zukunft. Foto: Fritsch

Kommt es im Klinikverbund Südwest zur Fusion, sind die Krankenhäuser in Calw und Nagold dann auf Gedeih und Verderb dem Kreis Böblingen ausgeliefert? Das befürchtet die "Bürgerinitiative Gesundheitsversorgung". Die Verantwortlichen weisen das indes zurück.















Kreis Calw/Kreis Böblingen - Gut ein Jahr ist es her, dass der Verein "Pro Krankenhäuser Calw und Nagold" seinen Vereinszweck angepasst und seinen Namen in "Bürgerinitiative (BI) Gesundheitsversorgung Kreis Calw" geändert hat. Der ursprüngliche Vereinszweck, die Sicherung zweier Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung in Calw und Nagold sei erfüllt, nun sollten neue Aufgaben in den Vordergrund rücken – wie die die Gewinnung von Pflegern und Ärzten.