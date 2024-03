Mit bewährten Kräften und mit neuen Bewerbern, die daran mitwirken wollen, „dass die CDU weiterhin die treibende und prägende Kraft im Kreistag bleiben wird“, geht die CDU in die Kommunalwahl.

So votierten die anwesenden CDU-Mitglieder in der Versammlung in Villingendorf unter der Leitung von Monika Schneider und Herbert Halder in großem Einvernehmen für den Wahlkreis IV, der Villingendorf, Deißlingen, Bösingen, Dietingen, Zimmern und Wellendingen umfasst, für zehn Kandidaten.

Die Kandidaten

Es sind dies, in alphabetischer Reihenfolge:

Thomas Albrecht, Wellendingen (45 Jahre, Bürgermeister), Ingrid Balke, Zimmern (67, Krankenschwester / Unternehmerin), Ferdinand Graf von Bissingen, Dietingen (61, Kaufmann), Philipp Grieshaber, Villingendorf (43, selbständiger Zimmermeister), Tanja Hack-Digiser, Dietingen-Böhringen (43, Realschullehrerin), Rainer Hezel, Bösingen (67, Polizeihauptkommissar i. R.), André Kahlfus, Bösingen (24, Zollbeamter), Matthias Teufel, Zimmern (45, Landwirt, Energiewirt), Marcus Türk, Villingendorf (38, Bürgermeister), Dudu Ulucanli, Deißlingen (47, Bilanzbuchhalterin).

Neues Format

Die CDU konnte sogleich nach dieser damit erfolgten fünften Nominierungsversammlung die Wahlkampferöffnung mit einem neuen Format starten: Kreistagsfraktionschef Marcus Türk freute sich, im gut besuchten Sportheim zum „Politischen Stammtisch“ über die rege Diskussion zwischen Gästen, Kandidaten und den beiden Abgeordneten von Bund und Land, Maria-Lena Weiss und Stefan Teufel: „Uns ist es wichtig, dass wir alle miteinander ins Gespräch kommen, die Anliegen der Menschen aufnehmen und in unsere Arbeit in den Kreistag einbringen können.“