Bei der Aufstellungsversammlung der Wählvereinigung Dornhan wurde in geheimer Abstimmung über den Wahlvorschlag mit 20 Kandidaten abgestimmt.

In seiner Ansprache anlässlich der anstehenden Gemeinderatswahl für den 9. Juni betonte Lehmann, wie wichtig ein bereit gefächerter Wahlvorschlag für eine kommunale Volksvertretung sei, deren Bandbreite und Themenfelder unterschiedlicher nicht sein könnten.

Jugend steht im Fokus

Die Liste der Wählervereinigung reicht von jung bis erfahren, vom Handwerk über Firmeninhaber, Ingenieure, Fachleute aus dem Bereich Wirtschaft und Verwaltung bis hin zum sozialen Bereich.

Mit der Zeit zu gehen und vor allem auch das Interesse junger Menschen für die Wahl zu wecken sei der Wählervereinigung dabei ebenfalls ein wichtiges Anliegen, heißt es in der Pressemitteilung. Deshalb würden auch bei dieser Wahl gezielt die Sozialen Netzwerke einbezogen werden.

Kita und Sozialarbeit

Das Wahlprogramm und die Agenda für die kommenden fünf Jahre stehen unter dem Motto „Dornhan lebt!“. Dies sehe etwa Verbesserungen im Bereich Jugend und Familie durch die Sicherstellung von ausreichend Kita-Plätzen vor.

Doch auch die Situation in der Jugendschulsozialarbeit solle der Wählervereinigung zufolge gestärkt werden.

Stadt und Ortsteile

Im Bereich Energie plant die Gruppierung die Nahwärmeinfrastruktur weiter auszubauen, zudem will sie sich unter anderem für die Einführung von intelligenten Straßenbeleuchtungskonzepten einsetzen.

Ein klarer Kompass, der die Agenda wie ein roter Faden durchzieht, sei Lehmann zufolge, der gesamtstädtische Gedanke. Dieser trage dazu bei, die gute gesamtstädtische Zusammenarbeit der vergangenen fünf Jahren fortzuführen. Denn eine starke Stadt brauche auch starke Ortsteile.

20 Kandidaten

Die Kandidaten für Dornhan sind Leon Bauer, Michael Blocher, Robin Günthner, Laura Herbstreuter, Christian Hoening, Roland Jerke, Felix Lehmann und Matthias Ruthardt.

In Busenweiler stellen sich Daniel Hartwein und Stefan Rais auf. In Bettenhausen kann Christian Rebholz gewählt werden, in Leinstetten sind es Matthias Bronner und Michael Legler. Fürnsal wird durch Irmtraud Burkhardt und Thomas Pilarczyk vertreten, Marschalkenzimmern mit Stefan Blocher, Daniel Kammerer und Jochen Roth. In Weiden stehen Markus Schweizer und Ines Wößner zur Wahl.