Kommunalwahl in Bisingen

1 Sitzung des Gemeinderats im Saal des Feuerwehrhauses (das Foto entstand im November 2022) Foto: Kauffmann

CDU, Freie Wähler, SPD und Alternative Liste sind mittendrin in der Suche nach Personen, die Mitglied des nächsten Gemeinderats werden wollen. Wie läuft die Suche nach Kandidaten? Eine Umfrage.









Am 9. Juni ist Kommunalwahl: Die Bürger sind aufgerufen, den Kreistag, die Ortschafts- und Gemeinderäte zu wählen. Auch wenn es noch einige Monate zum Wahltag hin sind, befinden sich auch die Gemeinderatsfraktionen in Bisingen mitten in den Vorbereitungen.