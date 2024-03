Zwei Tornados der Bundeswehr sind am Freitagmorgen über dem Schwarzwald und der Schwäbischen Alb geflogen. Wir erklären, was dahintersteckt.

Die Kampfflugzeuge flogen um 10.22 Uhr mit 155 Metern Abstand zum Boden westlich an Freudenstadt vorbei in Richtung Süden, wie ein Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr bestätigt.

Unterwegs waren die Piloten laut Sprecher im Rahmen ihrer Tiefflugausbildung. Diese führte nach dem Tiefflug bei Freudenstadt wohl Richtung Zollernalb. Ab Freudenstadt waren die beiden Tornados unterhalb des Radars und donnerten wenig später über Balingen. Eine Leserin berichtete gegenüber unserer Redaktion von "Lärm am Himmel". Erst bei Geislingen an der Steige wurden die Jagdbomber gegen 10.35 Uhr auf dem Radar wieder sichtbar.

In Büchel (Rheinland-Pfalz) ist der Standort des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33, zu dem die zwei Tornados gehören. Die Düsenjets von dort sind regelmäßig am Himmel über der Region zu entdecken. Büchel ist einer von zwei Tornado-Standorten der Luftwaffe.

Ist es normal, dass Düsenjäger so tief fliegen?

In diesem Fall: ja. Die in Deutschland einzuhaltende Tiefflugmindesthöhe für Kampfflugzeuge beträgt 1000 Fuß (rund 300 Meter) über Grund. Nach vorheriger Anmeldung, wie in diesem Fall, darf diese in wenigen festgelegten Ausnahmen auf 500 Fuß (rund 150 Meter) über Grund reduziert werden. Ausgenommen von Tiefflügen sind Großstädte mit mindestens 100 .000 Einwohnern, Flugplatzkontrollzonen und Kernkraftwerke sowie bestimmte Industrieanlagen.

Aus technischer Sicht könnten die Tornados mit Autopilot-Unterstützung bis zu 60 Meter über dem Boden fliegen. Bei manueller Steuerung durch den Piloten, im sogenannten "Sichtflug", sind bis zu 30 Meter über dem Boden möglich.

Weitere Infos zum Tornado

Der Tornado ist ein von Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Italien gemeinsam entwickeltes Mehrzweckkampflugzeug. Die Luftwaffe der Bundeswehr verfügt über 93 Stück.

Das Bürgertelefon

Die Bundeswehr hat ein Bürgertelefon für Fragen zum militärischen Flugbetrieb eingerichtet, das unter Telefon 0800/8620730 erreichbar ist.