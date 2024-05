„Fünf, vier, drei, zwei, eins“, schreien Dutzende Kinder, „und Salvatore rennt los“, ruft Maximiliane Stauß ins Mikro, während der Junge, Jahrgang 2018, schon das erste Hindernis überwunden hat. Im Abstand von zehn Sekunden starten die Teilnehmer am Sonntag im Weiherstadion zum Kids-Cross-Lauf, und sie haben gespannte Zuschauer.

110 Kinder laufen beim Kids-Cross-Lauf mit

Zum Beispiel Hannes aus Hechingen, der normalerweise Fußball spielt und am Sonntag erstmals dabei ist. „Der Sand oder die Strohballen könnten schwierig werden“, meint er. Tim, der daneben steht, berichtet, dass er regelmäßig trainiere und eine Zeit von drei Minuten für den Lauf anpeilt – gleichwohl erhält jedes Kind am Ende einen Preis, im Vordergrund steht beim Kids-Cross-Lauf zuerst die Freude am Sport, nicht Wettkampfambitionen. 110 Kinder haben sich dieses Jahr zu diesem U12-Lauf-Event angemeldet.

Lesen Sie auch

Im Weiherstadion sind an diesem Tag aber auch wahre Spitzenatheleten zu Gast, darunter der Diskuswerfer und Olympiasieger Christoph Harting, Simon Bayer, der zur deutschen Kugelstoß-Elite zählt und aus der Gegend Sandrina Sprengel, die gegen Weitspringerinnen aus dem In- und Ausland antrat.

Spitzensportler stellen sich in Hechingen dem Wettkampf

Wenn die Spitzensportler kommen, muss eine solche Veranstaltung besonders penibel vorbereitet werden. Mit den Ergebnissen können sie nämlich Punkte sammeln, und deshalb sind sämtliche Maße bis ins Kleinste berechnet, kontrolliert und eingerichtet. Die Ergebnisse werden auch beim Weltverband der Athleten, „World Athletics“, dokumentiert. Die internationalen Standards müssen auch im Hechinger Weiherstadion eingehalten werden.

Die LG Steinlach-Zollern organisiert das Jump and Fly einmal im Jahr, abwechselnd in Mössingen und in Hechingen. Wie Schneider berichtet, bereitet sich der Verein bereits seit Monaten auf die Großveranstaltung vor. Und dabei passiert vieles, von dem die meisten Besucher wohl nichts mitbekommen. Zum Beispiel, dass die LG Steinlach-Zollern nicht nur die Veranstaltung organisiert, sondern auch den Transport von Flughäfen und die Unterbringung in Hotelzimmern.

Rund 100 Freiwillige der LG Steinlach-Zollern sind im Einsatz

Aber selbstverständlich gehört auch der Veranstaltungstag selbst dazu: Rund 100 Freiwillige waren im Einsatz, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Auch für die Vatertagsausflügler bot das Event im Weiherstadion das perfekte Ziel. Dort gab es nämlich nicht nur sportliche Höchstleistungen zu sehen, es war auch kulinarisch viel geboten. Und von den Biertischen hatten die Besucher beste Sicht auf die Weltklasse-Athleten und ihre sportlichen Höchstleistungen.