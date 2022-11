1 Ein geschmackloses Bild in einer Instagram-Story sorgt in der Region für Aufsehen. Foto: Instagram/Montage Kieninger

Wegen einer geschmacklosen Instagram-Story hat die SGM Hochmössingen das für Samstag geplante C-Jugend Spiel gegen den FC Schwarzwald Schopfloch abgesagt. Zum wiederholten Male tritt damit ein Team nicht gegen den FC an.















Link kopiert

Abgesagte Spiele gibt es im hiesigen Jugendfußball Woche für Woche. Oftmals kann eine Mannschaft wegen Spielermangel nicht antreten. Beim für Samstag geplanten Spiel zwischen der SGM Hochmössingen und dem FC Schwarzwald Schopfloch ist dies nicht das Problem. Im Gegenteil: Es wäre sogar ein Spitzenspiel in der Quali-Staffel 3 der C-Junioren gewesen. Doch daraus wird nichts.

Instagram-Story sorgt für Aufsehen

Für große Aufregung und viel Unverständnis sorgt nämlich eine Instagram-Story der mittlerweile gelöschten Seite "fc_schwarzwald_ultras". Darauf ist eine vermummte Person mit Bollenhut und einem Gewehr zu sehen. Dazu mit roter Schrift "Next Victim" und ein Verweis auf das kommende Spiel gegen Hochmössingen. Deren Instagram-Seite wurde in der Story sogar verlinkt.

"Ich kenne die Umstände natürlich. Das Telefon steht nicht mehr still. Wir können uns nur ganz klar von der Story distanzieren. Bei dem Inhaber der Seite handelt es sich um einen Vater von einem Spieler der C-Jugend", erklärt Jean-Marc Maier, Erster Vorsitzender des Vereins, die Hintergründe.

Unsere Empfehlung für Sie Bezirksliga Württemberg Spielabbruch: FSV Schwenningen setzt Zeichen gegen Schiri In der Bezirksliga württembergischer Schwarzwald verließ die Mannschaft der FSV Schwenningen im Heimspiel gegen Tuttlingen frühzeitig den Platz.

Hochmössingens Trainer Sascha Schlotter erklärt im Gespräch mit unserer Redaktion: "So was ist natürlich ein absolutes No Go und hat im Jugendfußball rein gar nichts verloren. Respekt ist sehr, sehr wichtig und daher beißt sich das einfach mit unseren eigenen Werten." Schlotter fügt hinzu: " Maier hat sich noch am selben Tag gemeldet und telefonisch bei mir entschuldigt. Das rechne ich ihm hoch an. Auch einer der Trainer hat noch mit mir telefoniert."

Jean-Marc Maier spricht von einem Pilotprojekt

Maier selbst habe nur von einem Pilotprojekt gewusst, über getroffene Aussagen habe sich der Vater anscheinend hinweggesetzt. "Er sollte uns informieren, was er postet. Mir fehlen da die Worte. Das hat im Jugendfußball nichts zu suchen. Wenn ich da auch nur im Ansatz etwas gewusst hätte, hätte ich das sofort beendet", stellt der Erste Vorsitzende des FC Schwarzwald Schopfloch klar. Bezüglich der Konsequenzen für den Vater erklärt Maier: "Er erhält einen Platzverweis. Leider mussten wir auch die Mitgliedschaft des Jungen beenden, obwohl er nichts dafür kann, aber wir wollen den Kontakt abbrechen. Das ist in letzter Instanz der logische Schritt."

Über eine Spielabsage hatten sich die Hochmössinger aber bereits vor der Instagram-Story ihre Gedanken gemacht. Auffällig hierbei: Der FC Schwarzwald Schopfloch ist in der zweiten Saison im Spielbetrieb dabei. Eine C-Jugend-, zwei D-Jugend- und eine E-Jugend Mannschaft sind gemeldet. Bei allen vier Teams kam es in dieser Saison schon zu Spielabsagen des Gegners. Von den 15 bisher gesammelten Punkten der C-Junioren wurden neun am "grünen Tisch" geholt, da sowohl die TG Rottweil-Altstadt, die SGM Harthausen/Schlichem als auch die SGM Oberndorf nicht zum Spiel antraten.

Schlotter erläutert die Beweggründe der Hochmössinger: "Es wurden ja viele Spiele schon abgesagt, auch wir haben uns vereinsintern Gedanken im Vorfeld gemacht. Es geht da auch ein Stück weit um den Solidaritätsgedanken den anderen Teams gegenüber." Vermehrt hatte es Kritik am Auftreten von Spielern, Zuschauern und Offiziellen des FC Schwarzwald gegeben. Besonders extrem soll es beim 20:1 Erfolg der E-Junioren gegen die TG Rottweil-Altstadt gewesen sein.

Unsere Empfehlung für Sie Spielabbruch in Schwenningen FSV dürfte vorm Sportgericht nun mit 0:3 verlieren In dieser Woche wird das Sportgericht des Fußball-Bezirks Württembergischer Schwarzwald das Urteil im Falle des Spielabbruchs bei der FSV Schwenningen sprechen.

Auch Schlotter selbst hat in der vergangenen Saison bereits Erfahrungen gemacht: "Wir haben mit den D-Junioren gegeneinander gespielt. Da gab es schon von Spielerseite Beleidigungen. Die Trainer sind aber nicht eingeschritten, sondern haben die Jungs eher angetrieben, noch ein zweistelliges Ergebnis zu schaffen", so Schlotter.

Seine Jungs seien ob der Absage zuerst ein wenig enttäuscht gewesen, hatten sie sich doch auf den Leistungsvergleich gefreut: "Wir haben die Jungs im Training aufgeklärt und ihnen die Gründe erklärt. Das haben alle total verstanden. Auch der Verein stand wegen der Absage voll hinter uns."

"Schade für die Jungs"

"Ich möchte nicht ausschließen, dass es punktuell zu unguten Situationen gekommen ist und Verantwortliche zu euphorisch gewesen sind. Am Ende hat niemand Lust, hoch zu verlieren, aber natürlich spielt da auch eine Art Boykott eine Rolle", sagt Maier. Es sei die Frage, ob es überhaupt eine Lösung geben könne oder ob ein Aufstieg des FC Schwarzwald Schopfloch die Situation von alleine kläre. Für die Jungs sei es auf jeden Fall sehr schade, erklärt ein Jugendtrainer und sagt: "Wir stellen uns sportlich nicht über gegnerische Mannschaften."

Angesichts der Instagram-Story rechnet Jean-Marc Maier nicht mit rechtlichen Konsequenzen. "Ich glaube nicht, dass wir als Verein verantwortlich gemacht werden können", sagt er abschließend.