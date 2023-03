Unfall auf L 354 Lkw kippt bei Haiterbach um - hoher Sachschaden

Auf der L 354 beim Haiterbacher Industriegebiet ist am Freitagmorgen ein Lastwagen umgekippt. Für die Bergung musste der Verkehr bis in den späten Nachmittag an der Unfallstelle vorbei umgeleitet werden.