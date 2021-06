1 Sie freuen sich über die Eröffnung des sanierten Parkhauses in der Innenstadt, von links: Michael Reck, Eckhardt Huber, Ralph Zimmermann und Peter Rosenberger. Foto: Lück

Es ist endlich wieder alles frisch! Das Parkhaus Innenstadt (früher: Kaiser). Stolz schreiten Joachim Reck, Stadtwerke-Chef Eckhardt Huber, Bürgermeister Ralph Zimmermann und OB Peter Rosenberger Etage für Etage ab. Alles fertig, im Zeitplan – und günstiger als befürchtet.

Horb - Nur der Fahrstuhl – bequeme Abkürzung für alle, die die Stäpfeles der Sommerhalde lieber meiden – funktioniert noch nicht. Stadtwerke-Chef Eckardt Huber, "Herr der Parkhäuser": "Durch die Strahlarbeiten ist die Elektronik leider beschädigt worden. Wir haben die Teile bestellt. Wegen der Lieferschwierigkeiten hoffen wir, dass wir die Bauteile in zwei Wochen bekommen, damit wir den Fahrstuhl dann auch repariert haben!"

Und da, wo der Fahrstuhl dann rauskommt, ist auch noch gesperrt. Nicht nur wegen der Graffiti. Der Laubengang ganz oben war das größte Sorgenkind während der über zweijährigen Sanierung. Joachim Reck von der gleichnamigen Ingenieurgesellschaft Reck und Gass: "Hier war die Korrosion am schlimmsten!"

Deckenabsturz hat gedroht

Manuel Schweizer, Projektleiter von Reck und Gass: "Hier war die Stahlbewehrung am stärksten angegriffen. Und zwar so stark, dass ein Deckenabsturz gedroht hat!" Weil die Stahlbewehrung von der Decke rein in die Wand ging und von dort aus mit gehalten wurde.

Hier mussten die Betonschichten mit dem Beton-Spezial-Hochdruck-Reiniger (200 Bar, schleift maximal zwei Kubikmeter Beton pro Tag ab) die Schichten per Hand nach und nach entfernt werden, damit der marode Baustahl nicht zusammenkracht.

Schweizer: "Wir haben das im Pilgerschritt-Verfahren gemacht: Drei Meter Beton weg, sechs Meter stehen lassen. Doch die Sanierung war zum richtigen Zeitpunkt – wir haben es noch hinbekommen."

Salz war das Problem

Die Parkhaus-Sanierung. Notwendig geworden, weil das Streusalz durch die Schicht aus Farben und Beton gesickert war und schon die Stahlbewehrung angegriffen hat. Schweizer: "Da reicht schon ein Zentimeter kleines Loch im Stahl, und schon kann man die zwölf Meter Matte im Beton vergessen!"

Das war der Grund für die lange Sanierung. Stadtwerke-Chef Huber: "Die Kosten wurden vorab auf eine Summe zwischen 3,3 und 5,4 Millionen Euro geschätzt. Jetzt sind wir bei drei Millionen Euro – und das dürfte auch so bleiben." Bürgermeister Ralph Zimmermann: "Das war eine OP am offenen Herzen."

Pfeiler müssen viel tragen

Experte Reck: "Die Stützpfeiler im Parkhaus haben wegen darüber stehenden Gebäuden im Burgstall statisch eine hohe Last zu ertragen. Das ist was anderes als die Sanierung eines Parkhauses auf der grünen Wiese."

Die Stützpfeiler. Sie sind auch "Schuld", dass durch die neuen, extrabreiten Parkplätze für SUVs in den beiden unteren und oberen Geschossen insgesamt weniger Stellplätze zur Verfügung stehen.

Reck: "Die Abstände zwischen den Pfeilern liegen bei 7,50 Metern. Nach der alten Parkplatzordnung passten dort drei Fahrzeuge mit 2,50 Meter Breite rein. Jetzt reicht es nur noch für zwei Autos – weil wir die Pfeiler nicht versetzen können!"

Was haben die Jungs in den letzten 24 Monaten im Parkhaus Innenstadt geleistet?

Neue Boxen für E-Autos

Insgesamt wurde auf allen 13 Parkebenen die Beschichtung auf 4800 Quadratmeter entfernt. Dazu wurde über 200 Kubikmeter Beton mit dem Spezial-Hochdruck-Reiniger abgetragen und erneuert. Dazu wurden zwei Wallboxen für Elektroautos installiert. Huber: "Weil auch die Elektrik neu ist, können weitere Ladepunkte installiert werden."

Seit Samstag ist das Parkhaus Innenstadt wieder offen. Huber: "Da haben wir die Schranken einfach aufgemacht." Immerhin: Obwohl die sogenannten Schrammborde (Kanten an den Auffahrten) entfernt wurden, sind noch keine Gummi-Spuren an den Wänden zu sehen. Alles noch ganz frisch.

"Wieder genug Parkplätze"

OB Peter Rosenberger: "Wenn ich die Zahlen so sehe, wird mir angst und bange. Da bin ich froh, dass wir sogar unterhalb des Kostenrahmens geblieben sind. Angesichts der Lockerungen sind wir froh, dass wir jetzt auch für Kunden vom Handel, des MVZs und der Dienstleister endlich wieder genügend Parkplätze anbieten können."

Werden die Preise jetzt erhöht? Rosenberger: "Nein. Wenn wir Parkpreise wie in Großstädten nehmen würden, würde hier in Horb niemand ins Parkhaus gehen." Mit 2,50 Euro für drei Stunden im Horber Parkhaus bekommt man in Stuttgart (Königsbau-Passagen) gerade mal eine Stunde. Das Einzige, was noch geblieben ist: Die Parkautomaten oben und unten. Immer noch ohne bargeldloses Zahlen. Huber: "Das wird dann erledigt, wenn die Anlagen fällig sind. Wir überlegen dann, dort ein System mit Kennzeichenscanner wie im Park and Ride Parkhaus am Bahnhof zu installieren."