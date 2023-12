Gebühren in Albstadt: Anwohnerparken wird teurer in Ebingen und Tailfingen

Anwohnerparken wird teurer in Ebingen und Tailfingen

Gebühren in Albstadt

1 So sehen die Zonen für das Anwohnerparken in Ebingen aus: In Zone eins kostet es 60, in Zone zwei 50 Euro pro Jahr. Foto: Stadt Albstadt/Vivien Enkel

Eine ganze Reihe von Gebühren hat der Gemeinderat Albstadt in seiner Sitzung am Donnerstagabend erhöht. Eine davon ist der Gebühr für das Anwohnerparken in den Innenstädten Ebingen und Tailfingen.









Deutlich teurer als bisher wird es für Autofahrer, die keine Garage und keinen Stellplatz haben, künftig ihr Auto in den Innenstadtbereichen von Albstadt auf Bewohnerparkplätzen abzustellen. Bislang zahlen sie dafür 26 Euro jährlich im unmittelbaren Zentrum und 20 Euro pro Jahr an der Peripherie der Ebinger Innenstadt sowie in Tailfingen.