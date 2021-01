Hotel mit 100 Zimmern Voranfrage für Neubau in Albstadt schlägt Wellen

Eine Bauvoranfrage hat in der Sitzung des Technischen Ausschusses am Dienstagabend für Diskussionen gesorgt, denn sie hat es in sich: In der Poststraße soll ein Hotel mit 100 Zimmern entstehen. Die Stadträte waren von einigen Details aber nicht begeistert. Die Gründe erfahren Sie in unserem (SB+)Artikel.