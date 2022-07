Schauspiel Stuttgart Morddrohungen gegen Chef der Deutschen Umwelthilfe

Am 9. Juli soll Jürgen Resch im Rahmen des Stücks „Ökozid“ am Schauspiel Stuttgart auftreten, was auf Facebook eine Welle von Hass-Postings ausgelöst hat. Gegen einige Personen wurde Anzeige erstattet.