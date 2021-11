1 Den Horber Advent wird es in diesem Jahr nicht geben. Foto: Hopp

Die Hoffnungen auf einen Horber Advent mit 2G-Regeln haben sich zerschlagen. Heute Vormittag hat die Stadt entschieden, den Weihnachtsmarkt abzusagen.















Link kopiert

Lesen Sie auch: Diese Weihnachtsmärkte in der Region finden 2021 statt

Horb - Vor wenigen Tag noch hoffnungsvoll, den Horber Advent unter 2G-Regeln stattfinden zu lassen, sieht sich die Stadt nun doch zu einer Absage des Weihnachtsmarkts gezwungen. Er hätte vom 26. bis 27. November auf dem Horber Flößerwasen stattfinden sollen.

OB Rosenberger: "Momentan ist keinem besonders wohl."

Oberbürgermeister Peter Rosenberger sagt: "Wir haben uns nach den gestrigen Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz heute Morgen beraten und letztlich zu diesem Schritt entschieden. Wir haben auch geschaut, was Stuttgart macht. Dort soll in Bereichen, wo Speisen und Getränke verzehrt werden, ein Zutritt nur noch mit 2 G+ möglich sein. Auch das könnten wir in Horb leisten. Ich nehme aber sowohl bei unseren Vereinen als auch in der Bevölkerung wahr, dass momentan keinem besonders wohl ist bei dem Gedanken an einen Weihnachtsmarkt. Und unsere Intensivstationen im Kreis sind voll. Wir halten es in der aktuellen Situation deshalb für unverhältnismäßig, in Horb einen Weihnachtsmarkt durchzuführen. Ich bedauere das sehr, bin aber davon überzeugt, dass es die richtige Entscheidung ist."