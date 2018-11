Horb Wird Verbrechen instrumentalisiert?

Die aggressive "Selbst schuld"-Rhetorik des Posts zeigt Wirkung. Und Michael Riecher, das Opfer, steht plötzlich am Pranger. "#wirssindmehr ist einer weniger. Mein Mitleid hält sich in Grenzen", schreibt ein User. "Wie kann man nur so bescheuert sein... tja, das wird nicht der Einzige bleiben", ätzt ein anderer. "Kein Mitleid... wer nicht hören will, muss fühlen", sekundiert ein Dritter. Harsche Worte, die sich für Familie und Freunde des Ermordeten wie Schläge ins Gesicht anfühlen müssen.