Horb a. N. Tierschützer warnen vor Giftködern

Am Montag dann ein weiterer Fund in Nordstetten, im Bereich der Kreuzhöfe. "Die Finderin hat die Köder allerdings direkt entsorgt", sagt Dießner. Dadurch lasse sich leider nicht mehr feststellen, ob es sich tatsächlich um Giftköder gehandelt habe.

Anders bei den potenziellen Ködern vom Egelstaler Weg: Die Polizei sei eingeschaltet, das Veterinäramt werde die Fundstücke untersuchen. Bis ein Ergebnis vorliege, mahnt Dießner, sollten Hundebesitzer beim Spaziergang Vorsicht walten lassen und besser zweimal hinschauen, was der Vierbeiner am Wegesrand aufschnappen könnte.

Vor allem aber hoffen die Tierschützer eines: Das nicht doch noch ein Hund zu Schaden kommt. Es wäre nicht das erste Mal. Im Februar 2018 war in Mühlen ein Mops an den Folgen eines Giftköders gestorben, nur wenige Wochen später ereilte einen Hund in Nordstetten dasselbe Schicksal.