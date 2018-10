Horb a. N. Stadt: Es gibt keinen Geheimplan

Dies passe im Übrigen auch ins Bild, "wenn zudem immer wieder ganz bewusst mit einer unrealen Angst der ›Enteignung‹ gespielt wird, obwohl es Fakt ist, dass eine Enteignung im Rahmen der Bauleitplanung nicht möglich ist."

Dann stellt die Stadt klar, dass an dem Verdacht eines Geheimplans nichts dran sei. Die "Prinzipskizze" zeige im weiteren Bereich so etwas wie einen gedanklichen Vorentwurf, der so nicht mehr aktuell sei: "Zu der von Ihnen erwähnten Prinzipskizze können wir Ihnen folgendes mitteilen: Die Stadtverwaltung suchte ganz zu Beginn nach entsprechenden Flächen mit mindestens 20 Hektar Bruttobaufläche für ein mögliches Gewerbegebiet." Im Bereich der B 32 seien diese 20 Hektar in der vorliegenden Prinzipskizze vom 7. September 2017 sowohl in der mittlerweile untersuchten Fläche als auch in einer lang gezogene Möglichkeit zeichnerisch dargestellt worden. "Das Gebiet, das sich außerhalb des Waldes befindet, wurde jedoch sehr schnell aufgrund der schwierigen Topografie und der Tatsache verworfen, dass kein Wald, der als natürliche Barriere Richtung Ahldorf fungiert, vorhanden ist."

Weitere Erweiterungspläne weist die Stadtverwaltung weit von sich: "Über eine Erweiterung wird nach wie vor nicht nachgedacht." Das sei in diesem Bereich wohl so auch nicht möglich. Der Stadtsprecher erklärt abschließend in der Stellungnahme: "Zu weiteren Potenzialflächen dürfen wir Ihnen mitteilen, dass jeder, der behauptet, dass noch viele weitere Flächen in Frage kommen würden, offenbar noch nie vor Ort war. Sonst wäre nämlich sofort unsere bewegte Landschaft mit einer teils schwierigen Topografie aufgefallen."