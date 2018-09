Horb a. N. Geplantes Gewerbegebiet: Erst zehn Grundstücke verkauft

Am Donnerstag veröffentlichte das Rathaus die Unterlagen für die Gemeinderatsitzung am Dienstag. Wichtigte Sätze stehen in den Unterlagen, die nun im Voreld zur Gemeinderatsitzung, die am Dienstag stattfindet, öffentlich zugänglich gemacht wurden. Zitat: "Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass von den vorgesehenen 25,57 Hektar Entwicklungsfläche 11,31 Hektar (44,2 Prozent) an einer freiwilligen Bodenordnung teilnehmen würden. Ein sinnvoll abgrenzbares Gebiet ergibt sich aus der Lage der erwerbbaren Grundstücke nicht."