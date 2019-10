Horb a. N. Ruhewald-Konflikt nimmt kein Ende

Die Stadt konkretisiert am Mittwoch: "Es ist richtig, dass Herrn von Hacht keine Umbettung angeboten wurde, da wir dies nur seiner Mutter als Nutzungsberechtigte und Vertragspartnerin anbieten können und auch mehrfach angeboten haben. Offenbar ist Herr von Hacht hier jedoch nicht ganz richtig informiert. Die Stadtverwaltung hat seiner Mutter mit Schreiben vom 4. Dezember 2018, 22. Februar 2019 und zuletzt vom 9. August 2019 eine Umbettung angeboten, um Ruhe in die Angelegenheit zu bringen. Auch beim damaligen Pressegespräch haben wir dieses Angebot nochmals öffentlich bekundet."

Auch die Mutter meldet sich in einem offenen Brief an die Stadt Horb zu Wort. Auf das Angebot einer Umbettung warte sie noch heute, erklärt sie darin. Außerdem fordert sie die Stadtverwaltung auf, "den Namen meines Sohnes in der Öffentlichkeit nicht mehr zu verunglimpfen und preiszugeben".

Man habe nicht die falsche Bestattungsform gewählt, wie die Stadt Horb geschrieben hatte. Die Familie fühlt sich von der Stadt falsch informiert und durch Werbung in die Irre geführt.

Man werde nun Strafanzeige stellen, erklärt von Hacht.