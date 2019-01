Horb a. N. Noch mehr Mode am Bahnhofs-Areal

Und damit könnte das Bahnhofs-Areal noch mehr zum Shoppen einladen: Wer sich neu einkleiden will, findet hier auf einem Fleck nicht nur den neuen Trendstore, sondern auch Mode bei Miller and Monroe, Mister-Lady und Ernstings Family. Schönfeld setzt dabei auf die eigene Kompetenz und den guten Ruf, die sich Mode und Style aufgebaut hat und die vermutlich auf den Trendstore strahlen werden. Sie hofft auch auf den Sog-Effekt und Bummelkundschaft, da am Bahnhof dann verschiedene Angebote auf einem Fleck zu finden sind.

Eine wichtige Neuigkeit ist auch: Das Stammgeschäft in der Neckarstraße wird bleiben. "Als wir vor zehn Jahren angefangen haben, waren manche skeptisch. Heute können wir sagen, wir haben Horb nie bereut. Denn wir haben viele Stammkunden hier und sprechen mit dem Trendstore eine andere Zielgruppe an."

Horbs Oberbürgermeister Peter Rosenberger erklärt: "Das ist eine gute Nachricht. Sie zeigt, dass die Händler, die sich anstrengen und gute Konzepte haben, auch den Mut haben, in Horb zu investieren."

Auch gut: Als der Schwarzwälder Bote das Foto von Moni Schönfeld gestern macht, steht eine junge Frau an der Kasse. Sie will sich schon für den Trendstore bewerben. Schönfeld: "Wir haben bei Mode und Style fünf Mitarbeiter. Ein Teil davon hat Lust, aufzustocken und wird deshalb auch im Trendstore sein. Und wir suchen natürlich auch neue Kräfte für das neue Geschäft."

Die Kreissparkasse hatte die gute Nachricht am Mittwochvormittag verkündet. In der Mitteilung heißt es: "Die Kreissparkasse freut sich, dass für die andere Ladenfläche eine Mieterin gefunden werden konnte. Die Umbauarbeiten haben bereits begonnen, die Eröffnung des neuen Trendstores ist für Mitte März geplant."

Ein Sprecher: "Die Kreissparkasse leistet damit einen weiteren Beitrag zur Aufwertung des gesamten Areals rund um den neuen Busbahnhof und zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Horb."

Im Oktober 2017 hatte das Geldinstitut seine umgebaute Filiale in Horb eröffnet. Für vier Millionen Euro wurde das Gebäude saniert. Damals hatte der Vorstandsvorsitzende Uwe Braun verkündet, dass die Flächen hin zum ZOB an Externe vermietet werden sollen. Michael Laschinger, Sprecher der Beschäftigten im Verwaltungsrat, sagte bei der Eröffnung: "Durch den ZOB und das Einkaufszentrum bietet es sich an, die Kreissparkasse direkt zu dieser Seite hin zu öffnen" (wir berichteten).

Mitte des vergangenen Jahres hatte die Neckar-Apotheke in der Kreissparkasse eröffnet. Jetzt kommt noch Schönfelds Trendstore dazu. Und rundet hier das Bahnhofsareal ab.

Wieder ein Indiz, dass das Bahnhofsareal zum neuen Zentrum wird: Moni Schönfeld macht jetzt in der Kreissparkasse ihren Trendstore auf.

Von Jürgen Lück

