Horb a. N. Neuer Corona-Fall am MGG Horb

Horb. Das Martin-Gerbert-Gymnasium (MGG) in Horb kommt in Sachen Corona aktuell nicht zur Ruhe. Nach einem Fall am 22 Oktober und drei am 11. November, meldet die Schule nun eine weiteren Coronafall in der Schülerschaft. Betroffen ist die Klasse 9a. Die Stadtverwaltung informiert: "Die Klassen 9a, b, c bleiben, nach Absprache mit dem Gesundheitsamt, bis auf Weiteres auf Anweisung der Schulleitung zu Hause im Fernunterricht. Das Gleiche gilt für sieben Lehrerinnen und Lehrer, von denen bereits zwei aufgrund eines anderen Coronafalls im Fernunterricht sind. Alle Betroffenen wurden bereits durch das Schulleitungsteam und die Klassenlehrer informiert. Das Gesundheitsamt wird mit allen Betroffenen Kontakt aufnehmen."