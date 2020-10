Corona-Alarm in Horb a. N. Klassen in Quarantäne, Arztpraxis dicht

Zwei Klassen der Realschule befinden sich in Quarantäne, nach dem ein Schüler positiv auf Covid-19 getestet worden war. Dies bestätigte Götz Peter, der leitende Geschäftsführer der Horber Schulen, am Donnerstag auf Nachfrage unserer Zeitung. Am Mittwochabend hatte Oberbürgermeister Peter Rosenberger den Gemeinderat in dessen Sondersitzung über diese Entwicklung in Kenntnis gesetzt. Nach bislang unbestätigten Informationen unserer Zeitung soll auch das Martin-Gerbert-Gymnasium Horb vom Infekt eines Schülers betroffen sein, die Klasse befinde sich in Quarantäne.

Damit ist das Corona-Virus nachweislich an mindestens fünf Schulen im Landkreis Freudenstadt aufgetreten: an der Berufsschule Horb, am Berufsschulzentrum in Freudenstadt, am Kepler-Gymnasium in Freudenstadt und an der Johannes-Gaiser-Realschule in Baiersbronn.