Horb a. N. Neue Details im Prozess um Mord in Nordstetten

Der Prozess um den Mord am Nordstetter Immobilienunternehmer Michael Riecher (57). Immer wieder werden die Zeugen intensiv von den Verteidigern befragt. Kärrnerarbeit, die teilweise zum Erfolg führt: So saß am Freitag ein neuer Gutachter im Schwurgerichtssaal: Ralf Kotzian. Der Chefarzt des Vinzenz-von-Paul-Hospitals aus Rottweil soll begutachten, ob der Friseur Hesham A. aussagefähig ist. Die Verteidiger hatten ursprünglich den Antrag gestellt, dass der entscheidende Zeuge sich einem neuropsychologischen Gutachten stellen soll. Der Friseur gilt als einer der entscheidenden Zeugen im Mordprozess. Die Hoffnung der Verteidigung: Mit einem entsprechenden Gutachten könnte dieser Zeuge und seine Aussagen aus dem Prozess rausgenommen werden.