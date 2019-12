Horb a. N. Hochbrücke: drei Jahre Vollsperrung

Doch das war noch längst nicht alles: Im Juli 2022 soll der Bauabschnitt vier am "Rauschbart" beginnen. Dabei werde die "Rauschbart-Kreuzung" gemacht. Unter anderem muss die Felsnase gekappt werden. "Wegen Steinschlag und anderer Umstände geht auch diese Baumaßnahme nicht ohne Vollsperrung", erklärt Gumz. Und für den Bauabschnitt vier setzen die Projektleiter noch einmal ein Jahr an. Deswegen rechnen die beiden Projektleiter mit einer Fertigstellung der Hochbrücke im April 2024.

Warum dauert die Vollsperrung so lange? Projektleiter Pfeifle: "Wir haben massive Probleme in Nordstetten mit der Geologie. Dort gibt es Hohlräume, die sind teilweise so groß wie ein Bus. Wir haben Hohlräume von 80 Kubikmeter in 15 Meter Tiefe gefunden. Wir müssen uns richtig auf diese Situation vorbereiten. Wenn wir hektisch ausschreiben, könnte es sein, dass böse Überraschungen kommen. Seit Juni haben wir deshalb eine Bohrfirma draußen, die Probebohrungen bis zu 80 Meter Tiefe macht. Wir wollen sicherstellen, wie der Baugrund aussieht, ehe wir ausschreiben."

Es wird Horb empfindlich treffen: "Wie die Umleitung für Nordstetten sein wird, da wird es noch Gespräche geben. Die Umleitung über Mühlen hat sich bewährt. Wir können aber noch nicht zu 100 Prozent sagen, wie umgeleitet wird", erklärt Gumz. Laut dem Projektleiter sind schon optimierte Ampelschaltungen in Arbeit, die dafür sorgen sollen, dass der Verkehr ab dem Hallenbad zur Kreuzung beim Weinhaus Dörr dann reibungsloser abfließen wird. Insgesamt hat die Bundesrepublik als Auftraggeber schon zehn Programme in Auftrag gegeben. Sie sollen auch die "Rauschbart-Vollsperrung" optimieren.

Mühlens Ortsvorsteher Michael Eitelbuß: "Mich hat schon der Satz gewundert, dass sich die Umleitung über Mühlen bewährt hat. Auf der Umleitungsstrecke herrscht totales Chaos. Gefälle, der Bahnübergang und die Kreuzung am Neckar – hier hat es in der Vergangenheit massive Störungen gegeben. Unabhängig mal von den Fahrzeugen, die durch Mühlen weiter nach Bildechingen fahren ." Die Situation sei den Projektleitern so nicht bekannt gewesen. Oberbürgermeister Peter Rosenberger verspricht, dass Mühlens Ortsvorsteher in die konkreten Planungen der Umleitung mit eingebunden wird. Rosenberger erklärt: "Wir haben noch die alte Nordstetter Steige. Wir führen gerade hausintern eine Diskussion, wie wir die nutzen könnten. Als Einbahnstraße oder nur für Taxis und Busse. Wenn wir die Straße wieder zur Verfügung stellen, wissen wir, dass es wieder Ärger geben wird, weil auch andere Fahrzeuge die Straße nutzen werden."

CDU-Fraktionschef Michael Keßler: "Der Ausbau der Kreisstraße zwischen Empfingen und Betra soll im gleichen Zeitraum in Angriff genommen werden. Man sollte unbedingt prüfen, ob man diese Route als Ausweichstrecke für den Verkehr nach Horb benötigt." Da sei man gerade in Abstimmungen, welchen Einfluss das auf die Umleitungsstrecke haben wird.

Versinkt mit der Vollsperrung bei Nordstetten Horb im Stau-Gau? Bis Dezember 2020 soll ja auch die Baustelle am Aldi-Kreisel mit der halbseitigen Sperrung dauern. Rosenberger: "Wir drängen darauf, dass diese Maßnahme in dieser Zeit unterbrochen wird." Rosa Flaig, Pressesprecherin des Regierungspräsidiums Karlsruhe, sagt dazu: "Eine Aufhebung der halbseitigen Sperrung an der Dammstraßenbrücke wäre technisch nicht möglich, da sich die Sanierung der Dammstraßenbrücke im Bau befindet und nicht sinnvoll unterbrochen werden kann."

Rosenberger ist eins klar: Diese Vollsperrungen werden auch die Ortschaften treffen. Etwas verwunderlich: In der Debatte des Gemeinderats wurde die Vollsperrung am "Rauschbart" nicht diskutiert. Doch klar ist: Wenn Nordstetten wieder frei ist, stellt sich die Frage: Wie kommen die Fahrzeuge dann von der Christophorus-Brücke hoch Richtung Freudenstadt oder Nordstetten? Die eigentliche Hochbrücke soll ja erst im April 2024 fertig sein. Stauen sich die Autos dann über die Gutermannstraße hoch die Bildechinger Steige und zurück? Oder drängen – zumindest die Autos – dann alle durch die Altheimer Straße?

Michael Keßler fordert, dass auch die Anschlussstellen Rottenburg, Empfingen und Sulz in die Überlegungen der Umleitung mit einbezogen werden. Das heißt aber auch: Viele Autofahrer und Lastwagen aus Richtung Stuttgart werden dann natürlich gleich in Rottenburg abfahren. Das wird auch Eutingen und Bildechingen beeinträchtigen. Und auch auf Rexingen dürfte eine neue Verkehrswelle zukommen. Rosenberger: "Es ist eine Riesen-Herausforderung, dass die vielen Baustellen, die endlich kommen, nicht zum Kollaps führen.

Weitere Informationen: Die Präsentation zur Hochbrücke kann im Bürgerinformationssystem auf horb.de abgerufen werden. Einfach Top eins der Gemeinderatssitzung vom 17. Dezember aufrufen und downloaden.

Eine geschlängelte Baustraße, Stützmauern, Kanäle. Was für die Hochbrücke noch alles gebaut werden muss, haben Rainer Gumz und Jörg Pfeifle in der vergangenen Sitzung des Gemeinderats vorgestellt.

Nordstetten Bis Ende Dezember soll die Brücke fertig sein. Dann wird ab Januar kommenden Jahres der Voraushub für die Stützwand gemacht. Dabei werden 30 000 Kubikmeter Erde abgegraben. Dieses Material wird in einem halbrunden Ohr hinter der Brücke abgelagert. In Bauabschnitt zwei wird dann die Stützmauer gebaut. An der höchsten Stelle wird sie elf Meter sein. Das Fundament wird eine Bodenplatte im Winkel sein. Oben auf diese Stützmauer, die mit Jurakalksteinen verkleidet wird, kommt die Lärmschutzwand. Gegenüber dieser Stützwand wird die Erde auf zehn Meter Tiefe abgetragen. Hier werden Erdschichten mit Geotextilien aufgebaut, damit die neue, breitere Bundesstraße ein solides Fundament hat. Dazu werden die Abwasserkanäle ins Tal neu gebaut oder umgeleitet. An das Geländer der Brücke wird nach Westen hin eine Lärmschutzwand montiert. Das ist auch auf östlicher Seite Richtung Autobahn vorgesehen, falls die geplanten Lärmschutzwände beziehungsweise -Wälle dort nicht ausreichen.

Rauschbart 1.0

I m Oktober 2020 startet der Bauabschnitt "Rauschbart". Das heißt: Hier wird die schlangenförmige Baustraße errichtet, die talabwärts führt. Die wird gebraucht, um die Stützen und Pfeiler zu bauen. Thomas Bauer (BiM) will wissen, ob die wieder rückgebaut wird. Bauleiter Pfeifle: "Das geht höchstens nur zum Teil. Dort sind wir in Gesprächen mit den Naturschutzbehörden. Sonst würden wir die Stützen wieder abgraben." Nach einem Jahr soll diese Baustelle erledigt sein.

Hochbrücke Der Bau der eigentlichen Brücke soll im April 2021 starten und drei Jahre später enden

.

Rauschbart 2.0

Ab Juli 2022 wird die Kreuzung zur zukünftigen Brücke vorbereitet. Dabei wird die jetzige Kurve vor dem Parkplatz abgegraben und der Hang gesichert. Bauer will wissen, ob auch die Kaserne vor dem Lärm der Hochbrücke geschützt wird. Stadtentwickler Peter Klein: "Wir haben im südöstlichen Teil einen Lärmschutzgutachter, der sich das anschaut. Das würden wir – bei einer Überschreitung der Grenzwerte – durch Lärmschutzwälle an der Außenkante zum jetzigen Sportplatz in den Griff bekommen."