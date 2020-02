Horb a. N. Grüner Stadtrat bekommt Post von mutmaßlich Rechtsextremen

"Wehret den Anfängen", sagte Stadtrat Hoffmann daraufhin im Gemeinderat. Für ihn besonders bezeichnend war, dass die Haushaltsrede der ULH einen Tag nach dem Holocaust-Gedenktag Flüchtlingsfragen mit dem Horber Haushalt in Verbindung brachte. Das sei im Wortsinne "unsäglich", weil es "den Weg bereite für Schlimmeres", so Hoffmann in seiner Mitteilung zu dem was sich jetzt im Nachhinein ereignete: Er bekam einen Aufkleber, der laut seinen Nachforschungen von den rechtsextremen "Identitären" stammt. Der Aufkleber war per Briefpost ohne Absender zugesandt worden. Hoffmann schreibt dazu: "Der zunächst vielleicht harmlos erscheinende Aufkleber wird im Internet vom bekannten Berliner Rechtsextremisten Sven Liebich vertrieben, der wegen übler Beleidigungen von Renate Künast (Grüne) inzwischen zu 10.000 Euro Strafe verurteilt wurde." Sven Liebich stammt aus Halle und war dort in einem Zentrum der Identitären aktiv.

Völkisch orientierte Gruppierungen