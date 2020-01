Horb a. N. ULH-Stadtrat wettert gegen Flüchtlinge

Dann greift er die Anträge an, die Horb zum sicheren Hafen für aus Seenot gerettete Flüchtlinge erklären wollen. Rottenburg war eine der ersten Kommunen in Deutschland. Walz sagt: "Ich hoffe auf das bürgerliche Lager im Verlauf diesen Jahres, wenn der unsägliche Antrag auf die Tagesordnung kommt: Horb soll sicherer Hafen werden. Hilfe vor Ort ja, aber nicht hier. Horb soll sicher bleiben. Leider kosteten die offenen Grenzen schon viele Menschenleben in Deutschland und leider auch eines in Nordstetten."

Eine Anspielung auf den Mordfall Michael Riecher. Der syrische Flüchtling Mohammed O. und der staatenlose Palästinenser Iyad B. hatte am 2. November 2018 den Immobilienunternehmer Michael Riecher überfallen. Das Landgericht Rottweil hatte beide wegen räuberischer Erpressung verurteilt – weil nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden konnte, wer von den beiden Riecher erwürgt hatte.