Horb a. N. Gäubahn: Radfahrer fühlen sich veräppelt

Dass es am Bahnsteig dadurch schon zu manch böser Überraschung kam, ist beim Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) bekannt. "Die Gäubahn ist gerade für Radtouristen eine wichtige Verbindung im Land, die nun nur noch eingeschränkt nutzbar ist. Da diese Einschränkungen zu Beginn auch nicht kommuniziert wurden und Radfahrer auf die kostenfreie Fahrradmitnahme im Nahverkehr vertrauen durften, wurden Radfahrer bei Einfahrt des IC 2, der laut Fahrplan ein Regionalexpress ist, in die Irre geführt und verunsichert. Das stärkt in keinem Fall das Vertrauen in den Nahverkehr", kritisiert ADFC-Landesgeschäftsführerin Kathleen Lumma auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten und schimpft: "Hinzu kommt, dass sich gezeigt hat, dass die Verantwortlichen nicht in der Lage sind, diese Probleme vorauszusehen oder schnell zu beheben."

Sitzplätze "nicht effizient"

Ein ähnliches Bild hat sich das baden-württembergische Verkehrsministerium auf der Gäubahn gemacht. "Uns erreichen zahlreiche Klagen von Einzelpersonen und Verbänden", schrieb Gerd Hickmann, Abteilungsleiter für öffentlichen Verkehr im Ministerium, bereits im Mai an die Bahn. Sein Vorschlag: Im unteren Deck des IC 2 befinden sich neben den Toiletten und Fahrradstellplätzen zehn Sitzplätze, die aus seiner Sicht "nicht effizient" seien. Hickmann schlägt vor, diese durch Klappsitze zu ersetzen, wodurch – falls sich dort niemand hinsetzt – mehr Fahrräder im Zug mitgenommen werden können. Hickmann: "Ich bin überzeugt, dass aufgrund der hohen Bedeutung der Gäubahn für touristische Verkehre und dem Radtourismus im Speziellen auf diese Weise eine insgesamt tragfähige Lösung gefunden wurde und damit am Ende auch die Einnahmen gesteigert werden können."

Klappsitze im Intercity 2 – ist das des Rätsels Lösung? Die Bahn jedenfalls hüllt sich wie üblich in Schweigen. Auf Nachfrage unserer Zeitung sagt ein Bahn-Sprecher nur so viel: "Die Situation ist uns bekannt und wir nehmen die Problematik auch ernst und sind dazu in Gesprächen." Das war bereits am 1. Juni. Getan hat sich seither nichts.

ADFC: Kapazitäten erhöhen

Beim ADFC, der auch den durch Horb führenden Neckartalradweg betreut, betont man indes, dass von der Bahn schon viel Kredit verspielt wurde und so langsam etwas passieren müsse. "Erst preist man den Fortschritt an und dann streicht man die Vorteile für Radfahrer klammheimlich wieder zusammen. Das wird vor allem auch als ganz schlechter Stil empfunden und wiegt daher bei Radfahrern umso schwerer, die sich schlichtweg verarscht fühlen", sagt ADFC-Landesgeschäftsführerin Lumma. Ihr Verband habe dem Verkehrsministerium die Situation bereits deutlich gemacht und eine Wiederherstellung der kostenfreien Fahrradmitnahme sowie eine Erhöhung der Kapazitäten gefordert. Über den Klappsitz-Vorschlag sagt Lumma: "Ob im IC 2 durch Umbau und Einführung von Multifunktionsabteilen höhere Kapazitäten geschaffen werden können, ist eine technische Frage, die die Bahn klären muss. Sollten im IC 2 keine weiteren Kapazitäten geschaffen werden können, können nur zusätzliche ›echte‹ Nahverkehrszüge auf dieser Strecke den Bedarf vor allem in der Radreisesaison abdecken."