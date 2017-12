Horb/Rottweil Neue Züge der Gäubahn getauft

Teppichboden, gepolsterte Sitze, Beinfreiheit wie in einem ICE. Es gibt ein Abteil für Kleinkinder, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Klasse werden Getränke und Snacks serviert. So sieht die nahe Zukunft auf der Gäubahn aus, wenn man in einen Intercity 2 einsteigt. Dieser wird mit dem Wechsel des Fahrplans am 10. Dezember auf der Gäubahn zwischen Stuttgart und Singen eingesetzt.

Das neue Angebotskonzept von Bahn und Land verspricht viele Neuerungen und Verbesserungen. Es gibt aber auch einen Nachteil. Die durchgängige Verbindung nach Zürich ist in diesen Zügen noch nicht möglich. In Singen müssen die Fahrgäste umsteigen. Dies soll aber mit einer technischen Umrüstung voraussichtlich ab Ende 2019 anders werden. Dann kann man bis in die Schweiz hinein im IC 2 sitzen bleiben.

Auch der zweite Zugtyp kann sich sehen lassen. Zwischen Stuttgart und Rottweil sowie Freudenstadt verkehren ab dem 10. Dezember alle Regionalverkehrszüge mit Fahrzeugen der Bombardier Baureihe Talent 2. Diese verfügen über 215 Sitz- und 30 Fahrradabstellplätze je Fahrzeug. Es gibt Klimaanlage, Klapptische, Steckdosen sowie Videokameras. In die Sitzbezüge sind die Löwen des Landeswappens gestickt, die Züge selbst sind in einem einheitlichen Landesdesign gestaltet.