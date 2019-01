Horb a. N. Fall Michael Riecher: Was wollte Männergruppe in Nordstetten?

Doch kurz nach der umfangreichen Personenkontrolle wurde auch die Kriminalpolizei wieder aktiv. Noch am Freitagabend leuchtete sie Riechers Elternhaus mit blauem Licht aus, das auf Spurensicherung hinweist. Auch am Samstag und Sonntag waren immer wieder Polizisten in Zivil im Garten und auf dem benachbarten Gelände des ehemaligen Fabrikgebäudes aktiv. Möglicherweise, so heißt es im Umfeld, könnten die Männer hier etwas ausgegraben haben.

Etwas, was mit der Tat oder den Umständen der Tat zu tun hatte? Schon am Anfang der Ermittlungen hatte die Sonderkommission den ganzen Ort abgesucht. Steht der aktuelle Vorfall damit im Zusammenhang?

Soko nicht mehr so groß, aber Ermittlungsgruppe immer noch aktiv

Die aktuellen Vorkommnisse machen den Fall noch mysteriöser. Denn das lange Schweigen der Ermittlungsbehörden ist eher ungewöhnlich. "Natürlich gibt es einfachere Fälle für uns", sagt ein Polizeisprecher. Ein Indiz, wie weit der Stand der Ermittlungen ist, gibt oftmals die Zahl der eingesetzten Ermittler. "Die Soko hat nicht mehr die ursprüngliche Größe von mehr als 50 Personen, aber es gibt noch eine Ermittlungsgruppe", berichtet der Sprecher der Polizei. Das heißt also, dass die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind. Auch der Umstand, dass die Männer mit einem Auto mit LB-Kennzeichen unterwegs waren, lässt aufhorchen. Denn der zweite dringend Tatverdächtige, ein Staatenloser aus dem Palästina-Gebiet, stammt ebenfalls aus dem Kreis Ludwigsburg.

Und es war wohl nicht das erste Mal, dass ein Auto mit LB-Kennzeichen in der Nähe von Riechers Elternhaus gesichtet wurde. So soll wenige Tage nach den Festnahmen der Tatverdächtigen eine Nachbarin von einem Mann gefragt worden sein, ob sie über den Aufenthaltsort der Ehefrau von Mohammed O. Bescheid wisse. Das berichtete eine Anwohnerin im Gespräch mit unserer Zeitung. Ist das alles Zufall oder führen die Spuren des Verbrechens immer deutlicher in den Ludwigsburger Raum? Viele Fragen, die Polizei und Staatsanwaltschaft derzeit nicht beantworten wollen.

Alle Informationen zum Mord in Nordstetten auf unserer Themenseite.