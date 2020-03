Horb a. N. Coronavirus: Überstehen Kneipen und Geschäfte die Krise?

Es könnte der Super-Gau für Horb werden. Vor allem für den kleinen, inhabergeführten Handel, für die vielfältige Gastronomie in der Neckarstadt. City-Manager Thomas Kreidler: "Viele haben Existenzängste. Das hätte ich auch, wenn ich noch mein Fotogeschäft hätte. Es sind die kleinen Geschäfte, die am meisten gefährdet sind."

Fakt ist: Horb Aktiv – der Handel- und Gewerbeverein in der Stadt – hatte am Mittwoch Krisensitzung. An dem Tag, an dem die neuesten Beschränkungen wegen des Coronavirus in Kraft getreten sind: Alles, was nicht lebenswichtig ist wie Zeitungen, Tabak, Lebensmittel, Friseure oder Medizin, muss schließen. Die Gastronomie darf nur noch bis 18 Uhr offen haben.